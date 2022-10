Peeter Marveti kommentaar Telegrami asutaja WhatsAppi kriitikale: tavainimesele ei soovita Telegrami üldse!

Möödunud nädalal astus Telegrami looja Pavel Durov üles kriitikaga WhatsAppi aadressil, teatades, et see rakendus võimaldab häkkeritel hõlpsasti pääseda kasutajate telefonidesse ja saada neid huvitavat teavet.

Forte küsis selle avalduse ja WhatsAppi turvalisuse kohta arvamust küberturvalisuse eksperdilt Peeter Marvetilt, kelle sõnul oleks tavakodanikul siiski targem eemale hoida Telegramist, mitte WhatsAppist. „Turvaprobleeme leitakse ja parandatakse mistahes operatsioonisüsteemide ja tarkvarade puhul - viimase aasta jooksul on olnud nii Windowsi, macOS, iOS kui brauserite nagu Chrome kriitilisi uuendusi, mille puhul on olemas märke nende nõrkuste ärakasutamisest. Oluliselt suuremaks mureks on Telegram, mida turundatakse eriti turvalisena, aga millel pole siiamaani isegi teadaolevat ärimudelit ning mille taga on väga läbipaistmatu seltskond. Laiatarbe-turvasoovitus on endiselt kasutada Signalit, Wire't või WhatsApp'i... või siis vähemalt FB Messenger'i, aga mitte mingil juhul Telegram'i,“ rääkis Marvet.