Proovisõit | Citroën C5 X: kas traditsioonid suudavad võita trendi?

Citroën on pärast 2017. aastal C5 tootmise lõpetamist jälle D-segmendis tagasi. Samas on Stellantise hiidkontserni sees rollid paigas: kui DS jääb ründama noobelmarkide turuosa ja Peugeot nihutatakse neile lähedale, jääb Citroën ennekõike laiadele rahvahulkadele mõeldud autode tootjaks.

Autoklasse liitev disain

Citroën on valinud kahe keretüübi, sedaani ja universaali ühendamiseks kuldse kesktee. See pole tegelikult ainulaadne (näiteks Škoda Octavia ja Superb üritavad sama), kuid lisandub veel üks selles segmendis vajalik komponent. Nii on C5 X tõstetud 19-tollistele ratastele ja kasutab musti rattakoopaid, mis on väga linnamaasturlik stiil. Esmapilgul üllatava disaini võib aga lihtsasti kokku võtta: see on lihtsalt Citroën!

Kui autot vaadata teatud nurga alt, võib kujustuses märgata selgeid vihjeid 90-ndate XM-ile (neile, kes mäletavad), sihtgrupina nähakse aga ennekõike lastega peresid ja firmajuhte, kes väärtustavad suurt siseruumi ja mugavust. Kuigi 545-liitrine pakiruum kahaneb pistikhübriidil 485 liitrini, on selle kuju selgepiiriline ning laadimiskünnis madal.

Citroëni geenidesse on kirjutatud, et see lihtsalt peab olema aerodünaamiline ning C5 X pole erand. Erilist tähelepanu väärivad spoilerid: üks paikneb tagaakna allosas ning teine, suure avausega, on lisatud katusele. Õhuvool liigub katusel paikneva spoileri alla, seejärel tagaaknal auto lõpuni ning tõuseb lõpuks ilma keerist tekitamata. Tagumise kojamehe järele sellise lahenduse puhul vajadus praktiliselt puudub.

Mõeldud maanteele

Kõrges autos on sõiduasend mugavam kui madalas ning mida vanemaks saate, seda enam oskate maasturlikkust hinnata. Kuid C5 X-i sisenemiseks peab kõigepealt suutma tõsta jala üle kõrge lävepaku, lisaks on ukseava suhteliselt madal ja veidigi pikemad inimesed peavad end kõvasti painutama, et sisenedes-väljudes pead mitte ära lüüa.