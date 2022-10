FOTOD ja VIDEO | Renault tegi selle ära: tootmisse läheb esimest korda auto, mida ei hakatagi müüma, vaid läheb käiku teenusena

Maroko tehastes tootmisse minevad imeväikesed autolaadset tooted on projekti „Mobilize“ viljad. Selgelt linnaliiklusesse mõeldud elektrimasinast on olemas kaks versiooni: ühe- ja kahekohaline. Neist viimane kannab nime Mobilize Duo ja see on nii väike, et teine reisija peab istuma roolikeeraja seljataga põlved kahel pool istet.

Väiksus tähendab ka seda, et kui selle kiirust piirata 45 km/h, siis võib selle lugeda mopeedautoks, mis omakorda tähendab, et selle kasutamiseks ei ole vaja neil, kes sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari, omada juhilube. Noorematel tuleb omandada mopeedi- ehk AM-kategooria load. Sellist masinat võib juhtida ka juba 14-aastaselt. Duost lähebki tootmisse kaks versiooni: tippkiirusega 45 või 80 km/h.

Aga märksa olulisem on asjaolu, et keegi seda autot endale osta ei saagi. Renault hakkab sellega sõitmist pakkuma teenusena kas siis otse eraisikutele vahendusettevõtetele (läbi lahenduse Mobilize Financial Services), kes seda siis omakorda lõppkasutajatele vahendama saavad hakata. Selleks on auto väliskülgedel leitud ka pinnad, kuhu vahendusettevõte oma kujundusega kleepsud peale saab tõmmata.

Auto varustatud turvapadjaga, sellel on võtmevaba ukselukust, telefonihoidik, USB-C port, Bluetooth ja üle õhu tarkvara värskendamise funktsioon. Auto aku mahutavuseks on 10,4 mWh ning täisakuga sõiduulatuseks kuni 140 kilomeetrit. Laadimisjuhe on juba autosse sisse ehitatud – see tuleb avast lihtsalt välja tõmmata.

Renault idee kogu projekti juures on, et linnasüdamed on muutumas ja auto omamine seal liikumiseks muutub järjest mõttetumaks – kõikjal on palju jalakäijaid, uued regulatsioonid panevad autodele järjest uuemaid nõudmisi ja nõuavad omanikelt järjest enam tasusid ning lõppude lõpuks on ka auto omamise kulud üha suuremad. Linnad ise tahavad seejuures vähendada järjest müra ja saastatust.

Tootja rõhutab, et autod on 50% protsendi ulatuses loodud taaskasutatud materjalidest.