Briti relvatootja BAE Systems plc teatas, et plaanib haubitsa M777 tootmise taaskäivitamist, kirjutab The Wall Street Journal.

M777 haubits on end Ukraina sõjas näidanud väga efektiivse relvana ja mitmed riigid on huvitatud selle tellimisest. WSJ teatel on huvitatud haubitsate tellimisest ka USA, kes on kuuendiku oma maaväe ja merejalaväe M777 haubitsatest saatnud Ukrainale.