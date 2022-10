Teadlased on leidnud tõendeid võimaliku elu kohta ühel Saturni kuudest

Teadlased on leidnud uusi tõendeid elu võimaliku olemasolu kohta ühel Saturni kuudest. Enceladuse ookeanid võivad sisaldada lahustunud fosforit, mis on bioloogiliseks eluks hädavajalik. Sellest teatas Xinhua.

Grupp rahvusvahelisi teadlasi eesotsas Hiina ülikooli geokeemiku Hao Jihuaga usub, et Enceladuse jääga kaetud ookean võib sisaldada lahustunud fosforit, mis on bioloogiliseks eluks vajalik. Lisaks on ookeanist avastatud süsinikku, vesinikku, lämmastikku, hapnikku ja väävlit.

Ookean Enceladusel – mida on teada?

Cassini kosmoseaparaat tuvastas Enceladuse ookeanide põhjas teatud molekulide, eriti divesiniku, metaani ja süsinikdioksiidi suhteliselt kõrge kontsentratsiooni, mis näitab hüdrotermilist aktiivsust. Selline pilt on kooskõlas kas elusorganismide tegevusega või keemiliste protsessidega, mida Maal ei toimu. Samal ajal väidavad USA Dartmouthi kolledži astronoomid, et Enceladusel ei ole tegelikult jääaluseid ookeane. Teadlased usuvad, et selle asemel on veeauruvoo allikaks jääkoores olevad sulaveetaskud.