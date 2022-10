„Tüsistusi praktiliselt ei ole“ – uued tehnikad päästavad isheemiahaigete jalgu amputeerimisest

Jalaisheemia on haigus, kus arteriaalne vereringe häiritud on ning kellel ilma uusimate protseduurideta tuleks jalg amputeerida. Kaasaegsete soontesiseste tehnikate ning instrumentidega on võimalik päästa patsiendi jäsemed gangreenist ja sellega kaasnevast amputatsioonist ning säilitada inimese võimalus iseseisvale elule ka kõrges eas, teatas ITK.

„Oma kogemuse ja omandatud töövõtete tõttu on ITKs võimekus endovaskulaarset varikoosi ravida. Tüsistusi praktiliselt ei ole. Sama lugu on günekoloogiliste patsientidega,“ ütles angiograafia osakonna juhataja kardioloog Sulev Margus.

„Ekslikult arvatakse, et sümptomaatiline väikevaagna varikoos on ainult naiste probleem. Ka meestel võivad analoogsed veenilaiendid esineda näiteks munanditel, põhjustades valulikkust ning ka viljatust,“ selgitas veresoontekirurg Veronika Palmiste.

Tema sõnul on naistel on väikevaagna veenilaiendite teke sageli seotud raseduste ja sünnitustega. Kuigi enamus nendest muutustest kaebusi ei põhjusta, võivad üksikutel juhtudel just need veenilaiendid olla seotud kroonilise alakõhuvaluga, põhjuseks väikevaagna varikoos. Need patsiendid võidaksid multidistsiplinaarsest käsitlusest.