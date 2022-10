Musk jagas oma ideid geopoliitikast intervjuus Financial Timesile. „Soovitaksin… välja mõelda, kuidas anda Taiwanile erihalduspiirkonna staatus, mis oleks enam-vähem vastuvõetav, kuigi selge, et kõik sellega nõus ei ole. Ma arvan, et on tõenäoline, et nad suudavad sõlmida soodsama kokkuleppe kui Hongkong,“ ütles Musk.