Video autor räägib, et kõigile anti suurus 1: „Olen 180 cm pikk ja kaalun 58 kg ning kuulikindel vest on minu jaoks liiga väike. Panin selle vesti selga ja see on mulle nagu top. Meil on siin mehed valdavalt 40+ ja kõigil on juba kõhud ees. Meie nördimuseks öeldi meile, et midagi muud meile anda pole. Kui meid saadetakse lahingusse, siis oleme põhimõtteliselt paljad,“ öeldakse videos.