Unustage Tallinna teeremont punaste telliskividega: Vene linnas parandati asfaldiauk ära külmkapiga

Kunagi 2000ndatel aastatel oli Tallinna linnas tavaks lappida asfaltteedes haigutavaid auke punaste tellistega. Venemaal Tšita linnas on teeremondiks kasutusele võetud veelgi ekstreemsemad meetodid. Asfaldiaugul on muljetavaldavad mõõtmed, sest sinna mahtus ära terve külmkapp. Fotod ebatraditsioonilisest teeremondist avaldas väljaanne Чита.Ру.

Portaali andmetel asub auk Tšitas Leningradskaja tänaval. Tõenäoliselt tekkis see kanalisatsiooni lekke tõttu - kaev vajus läbi. Keegi ümbritsevate majade elanikest võttis nõuks selle tühimiku oma vana külmkapiga sulgeda. Vähemalt Tšita linnavalitsus on juba teatanud, et nemad ei ole selle teeremondiga seotud. Tšita ametnike sõnul otsitakse praegu külmkapi omanikku taga ja ühtlasi püütakse välja selgitada, kelle kohustus peaks olema selle tohutu asfaldiaugu remont.