REPLIIK | Rein Ruutsoo: see, et omavalitsuste poliitikat kujundavad Venemaa kodanikud, on julgeolekuoht

Võimuorgani loomine tähendab kogukonna (riigi, linna jne) jaoks oluliste otsuse tegemise õiguste delegeerimist esinduskogule. Kuidas mõjutab võimu delegeerimist ränne/migratsioon? Rände/migratsiooni vastupeegelduseks on elanike seas kodanike ja mittekodanike, püsielanike ja migrantide eristamine. Väikesemagi kogukonna (linna, valla jne) elukorralduse stabiilsuse, esindusorganite tehtud otsuste asjatundlikkuse vaatenurgast on sedalaadi eristus hästi põhjendatav. On ka ajaloolastele tuttav „linnakodaniku“ mõiste, mis eristas selle põlielanikkonda uusasukaist ja läbirändajatest.