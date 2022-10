Karbist välja: Samsungi uued kõrvaklapid Galaxy Buds2 Pro – küsimusi ei ole

Klapid kannavad nime Galaxy Buds2 Pro ja peaksid olema juba ka Eestis saadaval.

Mis liikuvale inimesele peamine: nende antennid ja kogu muu tehnoloogia on ära suudetud paigutada nii väikesesse korpusesse, et kõrvast ei ulatu sisuliselt enam üldse välja mingisuguseid totakaid pulkasid (Apple, Huawei), juhtmeid või mügarikke.

Mõõdult väiksemaks – tervelt 15% - on need läinud ka iseenda eelkäijatega. Ja need tõesti sobituvad inimese kõrbaga sedavõrd hästi, et joostes, rattaga sõites või jõusaalis rassides ei teki tunnet ka, et need võiksid paigalt liikuda. Nüüd on ka eelkäijatega võrreldes selgemalt klappidel peale kirjutatud, kas klapp käib kõrval R või L. Nii et disaini, mõõtmete ja kerguse ja ergonoomilisuse eest 12 punti.

Nagu ikka, käib klappide laadimine ja kaasas kandmine väikeses toosis, mis on ühtlasi nende laadijaks. See on tagasihoidlik, kergesti avatav-suletav ja ma ei ole lühikese testimisaja jooksul pidanud seda seni ka kordagi laadima. Laadida saab seda nii USB-C juhtmega kui ka juhtmevabalt, nii see mul siin töölaual käib:

Mis puutub põhifunktsioonidesse: ehk heli summutamisse ja heli tekitamisse, siis taaskordsed kiiduavaldused just esimese osas. Aktiivne mürasummutus (see, mis helisagedused digitaalselt enne ära tasakaalustab, kui need kõrva jõuavad) teeb tööd lihtsalt suurepäraselt – tänagi öösel sai testitud lennukis, kus need suutsid vägagi edukalt ära summutada nii tugevas külgtormis maanduva lennuki möiratused, reisijate jutuajamised kui salongipersonali teadaanded, tulemuseks sügav vaikus ja rahu.

Ent loomulikult tuli panna kõrvaklapid proovile ka heli tekitamises. Tootja enda teatel toetavad need klapid nüüd Hi-Fi 24 bitist heli ja neil on 2-suunaline (tviiter + basskõlar) kõlar.