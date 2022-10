Neli naist siirduvad Antarktikasse juhtima kõige kaugemat postkontorit ja üle lugema pingviine

Antarktikas Goudieri saarel Port Lockroy on maailma kõige kaugeim postkontor. Varem teenindas see vaalapüüdjaid, täna on tegemist olulise turismisihtkohaga. Postkontor ise asub maailma ühes kõige külmemas ja karmimas paigas. Järgmise viie kuu vältel töötavad seal neli naist, kes vastutavad ka saare eeselpingviinide loendamise ja maailma kõige kaugema muuseumi juhtimise eest, vahendab Sky News.