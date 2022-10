Terav kriitikanool: Telegrami asutaja hoiatas, et WhatsAppi saab tarvitada kasutajate jälgimiseks

Durovi sõnul saab igal aastal teatavaks mõni WhatsAppi probleem ja haavatavus. Kõik need probleemid viivad ainult ühe asjani – kasutajate seadmed on ohus, häkkerid võivad neisse häkkida. „Igal aastal saame teada WhatsAppis mõnest probleemist, mis ohustab kõiki kasutajate seadmeid. See tähendab, et peaaegu kindlasti on seal juba uus turvaauk. Vaevalt et sellised probleemid on juhuslikud – need on tagauksena maha jäetud. Kui leitakse üks tagauks ja see tuleb eemaldada, lisatakse teine. Pole vahet, kas olete maakera rikkaim inimene – seni, kuni teie telefoni on installitud WhatsApp, kõik teie andmed kõigist teie seadme rakendustest on saadaval, nagu avastas Jeff Bezos aastal 2020. Seetõttu eemaldasin mõned aastad tagasi oma seadmetest WhatsAppi. Selle installimine loob ukse telefoni sisenemiseks,“ lisas Telegrami asutaja.