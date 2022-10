Pavel Starkovi kommetaar: tänavune keemianoobel tõestab taas keemia rolli keskse teadusena

Nobeli preemiad keemiavaldkonnas on olnud läbi aastate kõige mitmekesisemad. Nende saajate hulgas on lisaks keemikutele olnud biolooge, arste, füüsikuid aga ka agronoome. Seekord pälvisid tunnustuse keemikud, kes arendasid uusi molekulaartehnoloogiaid kasutades orgaanilist keemiat. See tõestab taas keemia rolli keskse teadusena (“central science“), nii nagu seda väidab Stanfordi ülikooli professor Carolyn R. Bertozzi, selle aasta üks laureaatidest.