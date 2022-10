2022. aasta Nobeli keemiaauhinna laureaadid on click-keemia loojad

Barry Sharpless sai juba teise Nobeli keemiaauhinna. 2001. aastal anti talle see stereoselektiivsete oksüdatsioonireaktsioonide uurimise eest. Enne teda on kaks Nobeli keemiaauhinda saanud vaid Frederick Sanger.

Sharpless on ühtlasi click-keemia asutaja - see on teadusharu, mis uurib keemilisi reaktsioone, mis on kohandatud kemikaalide kiireks ja usaldusväärseks saamiseks, ühendades üksikuid väikeseid modulaarseid üksuseid. Üldiselt ühendavad click-reaktsioonid biomolekuli ja reportermolekuli.