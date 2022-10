Uus auto Eestis: Mercedes-Benz GLC 200 - stiilne, jõuline, sportlik, kaasaegne

GLC veermiku põhikomponendid on neljahoovaline esivedrustus ja mitmikhoobadega sõltumatu tagavedrustus. Vedrustus on varustatud adaptiivse amortiseerimissüsteemiga. Lisaks saab eraldi reguleerida AIRMATIC õhkvedrustuse tööd. Kuna proovisõidumasin on tõesti väga värskelt Eestisse jõudnud ja võib olla pole veel päris sisse sõidetud, siis esmamulje põhjal tundus vedrustus ehk veidi liigagi jäik, ent võib olla oli tõesti asi ka just eelmainitud muudetavas seadistuses.

Sõitjateruumis on armatuurlaud jagatud horisontaalselt kaheks ning keskekraan tundub suurte pindade kohal hõljuvat. Tagurdamisel ekraanile kuvatav kaamerapilt on seejuures teravaim, mida seni kohanud olen. Multimeediasüsteem ise on juhitav ka heliliselt „Hey, Mercedes“ hüüdes. Navigatsioonilahenduis on samuti omaette vaatamisväärsus oma 3D-vaadete ja eriliselt välja toodud veekogudega (isegi lainetus nende pinnal). Lisavarustusse kuulub, muide, 15 kõlariga 710-vatine Burmesteri helisüsteem.

Kui puudustest rääkida, siis mõned võiks isegi esile tuua. Näiteks pole adaptiivne püsikiirusehoidja põhivarustuses, roolisoojendus samamoodi mitte. Häiris ka see, et päikesesirmi saab alla tõmmata vaid parema käega (selleks on sobiv nurk tekitatud just paremasse serva) – ehk käega, millega tavaliselt hoiad rooli. Puutetundlikud nupud roolil on ka veidi ebamugavad, loodetavasti saavad Saksa autotootjad sellest uuendusest peagi üle. Juhi jalaruumi osa on ka suhteliselt kitsas, nii et liialt laiutada oma põlvedega seal ei saa. Telefoni juhtmevaba laadimise alus on aga viidud nii sügavale armatuuri sisse, et sinna telefoni asetades ekraani enam küll ei näe. Aga see on ka kõik, valdavalt on kõik väga hästi läbi mõeldud ja disainitud – olgu või armatuurlaua ülemise osa tiivakujuline profiil või lennukimootoreid meenutavad ventilatsiooniavad (kolm keskel, üks kummaski servas).