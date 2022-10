Kaks päeva jäänud: Alexela tõstab reedel jõuliselt elektriautode laadimistariife

„Arvestades energiaturgudel valitsevat olukorda, kus elektri hinnad on võrreldes eelmise aastaga tõusnud ligi kolm korda, oleme sunnitud korrigeerima Alexela laadimistariife,“ teatas ettevõte äsja oma klientidele.

Alexela märgib, et sel aastal oli Eesti hinnapiirkonna 9 kuu keskmine elektri hind 182,99 €/MWh, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodi hinnaga 68,13 €/MWh on 2,69 korda kõrgem. Viimase 12 kuu keskmine elektri hind on olnud aga 2,89 korda kõrgem võrreldes varasema perioodi 12 kuu keskmise elektri hinnaga.