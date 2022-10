BMW esitles pistikhübriid-linnamaasturit XM

Sõiduki elektrimootor saab energiat auto põhja paigutatud 27 kWh mahutavast liitiumioon akust, juht saab iDrive abil sõites valida kolme sõidurežiimi vahel: vaikimisi on auto seadistatud hübriidrežiimile (HYBRID), lisaks saab XM kulgeda ka vaid elektrimootori jõul. Vaid elektri jõul on WLTP tsükli kohaselt võimalik sõita kuni 88 kilomeetrit, tippkiirus ulatub täiselektrilise režiimi puhul 140 km/h. Lisaks on valikus eCONTROL režiim, mis on seadistatud akut maksimaalselt laadima ja laetud taset hoidma.