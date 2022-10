Tartumaale Kambja valda tuleb bioloogiliste ravimite tehas

1600 m2 suurune ravimitehase hoone koosneb funktsionaalselt kahest osast – esimesele korrusele on projekteeritud arenduslaborid ja rakukultuuride tootmislaborid, teisele korrusele bioloogiliste ravimikandidaatide tootmisüksus, et toota puhasruumi tingimustes kliiniliste katsetuste jaoks terapeutilisi antikehi ja valke.

Kogu hoone ja cGMP tehase valmimisaeg on 2023. aasta 30. juuni, misjärel algab puhasruumide kvalifitseerimine, seadmete käivitamine, tootmisprotsesside optimeerimine ja ravimitootmise litsentsi taotlemine ravimiametilt. Praeguste plaanide kohaselt on cGMP kvaliteediga ravimikandidaatide tootmist võimalik alustada 2024. aasta algusest.

Olemasolevasse hoonete kompleksi integreeritud ravimitehase korpuse üldarhitektuuriline lahendus on Kauss Arhitektuur OÜ-lt, hoone on projekteerinud AS Tari insenerid, cGMP osa projekteerimise eest vastutasid Biotecha UAB Leedust ja Dunicom Horvaatiast ning ehitajaks on Embach Ehitus OÜ.