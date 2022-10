Teised tehku järele! Tšehhi vabatahtlikud ostsid Ukraina armee jaoks tanki

Kokku annetas Tšehhis 11 288 inimest Ukraina sõjaväe relvastuse heaks 3 miljonit tšehhi krooni ehk 1,2 miljonit eurot. Tank sai vabatahtlikelt ka nime – Tomaš. „Jah, Tšehhi on esimene riik maailmas, kus inimesed kogusid raha tanki ostmiseks, et see Putini vastu sõtta saata. Tomaš läheb sõtta!“ teatasid vabatahtlikud.