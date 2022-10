Võimalik ainult Venemaal: kadunud on 1,5 miljonit mobiliseeritute jaoks mõeldud sõjaväevormi

Riigiduuma kaitsekomisjoni liige kindralleitnant Andrei Guruljov teatas, et ladudest on kadunud 1,5 miljonit komplekti mobiliseeritutele mõeldud sõjaväevormiriideid. Sellest ilmus uudis Telegrami kanalis Подъем.

Nagu Riigiduuma liige ise selgitas, on praegu Vene sõjaväelastel tõsiseid probleeme vormiriietusega. „Mulle on siiani ebaselge, kuhu kadusid need 1,5 miljonit komplekti, mida mobiliseeritute jaoks ladudes hoiti,“ teatas Guruljov.