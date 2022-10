Ehkki Vene armee peaks mobiliseeritutele kõik sõdimiseks vajaliku andma, on reaalsus teine ja värsketel mobiliseeritutel ning nende sugulastel soovitatakse kõik vajaminev alates esmaabipakist kuni kiivrini ise osta. Häda on selles, et neid kaupu otsivad praegu ka teised mobiliseeritud ning nende sugulased ja sellest johtuvalt on tekkinud Venemaal militaarkaupade defitsiit.