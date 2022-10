Teadusartikkel: inimkonda ähvardab uus surmav HIViga sarnanev ahviviirus

Colorado ülikooli teadlaste uute uuringute kohaselt võib vähetuntud viiruste perekond, mis on juba endeemiline metsikutele Aafrika primaatide seas ja põhjustab surma, nakatada inimesi. Teadlaste töö avaldati ajakirjas Cell.

Uurimisrühm on 15 aastat kasutanud laborimeetodeid ja metsloomade koeproove, et välja selgitada, millised viirused võivad inimestele edasi kanduda.

Viimastel aastatel on teadlased keskendunud arteriviirustele, mis on levinud sigadel ja hobustel, aga ka ahvilistel. Nad keskendusid eelkõige ahvide hemorraagilise palaviku viirusele (SHFV), mis põhjustab surmavat haigust, mis sarnaneb Ebola viiruse põhjustatud haigusega ja on alates 1960. aastatest põhjustanud surmaga lõppenud haiguspuhanguid vangistuses peetavate makaakide kolooniates.