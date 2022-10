Proovisõit | Citroën C5 X: unusta eelarvamused ja naudi midagi uut

Läks ikka oma päevake aega, enne kui süvenesin, et millise isendiga on üldse tegu. Ettevaatlikult sisestasin otsingusse „Citroën C5“ ning kui lisasin sinna juurde võlumärgi „X“, siis hetkeks tardusin mõttesse: „see on juba päris auto moodi.“ Juba hakkas tekkima väike elevus ning otsustasin seda teekonda alustada ilma eelarvamusteta. Pühkisin peast Cactuse ebameeldivad mälestused ning läksin lootusrikkalt C5 X-i järele.

Citroën on teinud mitte lihtsalt sammu edasi, vaid lausa hüppe. Uus C5 X on Citroëni lipulaev, millele lihtsalt jääb pilk peale. Kuigi proovisõiduks antud isend oli kirjade järgi universaal, siis reaalselt on ikkagi segane, kas tegemist on universaali või sedaaniga. Siin ei saagi seda enam üheselt võtta, vaid tegemist on universaal-sedaaniga või sedaan-universaaliga – hoopis midagi muud, mis me muidu tänavapildis oleme harjunud nägema. Auto kui selline vastas mõõtude poolest igati minu ootustele: pikkust on tal 4,81 m, laiust 1,87 m ning kõrgust 1,49 m. Mida suurem ja raskem on auto, seda mugavam on sellega sõita – nii ka C5 X puhul.