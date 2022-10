FOTOD | Purtse jõgikonna kaladele rajati 45 uut kudemiskohta – peole on oodatud nii forell kui silm

„Loodus on puhastatud jõesängid väga hästi omaks võtnud, juba möödunud aastal tärkas kallastel taimestik ning sel aastal oli olukord veelgi parem. Kuid meie eesmärk oli tuua jõgedesse tagasi ka kalastik. Uutesse jõesängidesse on tehtud lookekohad ja tehiskärestikud, mis on loonud kaladele soodsa elukeskkonna ja kudemistingimused. Äsja said Vahtsepa kraavi ja Kohtla jõelõikudel valmis täiendavad kudepadjandid. Lisaks paigaldati nendes lõikudes ka voolurahustuskivid ning töödeks kasutati ligikaudu 240 m3 kiviklibu ja 3600 graniitkivi,“ kirjeldas keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.