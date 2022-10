Teadlane: koroona vastu aitavad nii uued kui vanad vaktsiinid

Digilugu pakun täna Eesti elanikele vaktsineerimiseks nelja erinevat vaktsiini: Moderna (Spikevax) ja Pfizeri (Comirnaty) vana retseptiga vaktsiine ning mõlema toote uuendatud versiooni. Vanemad vaktsiinid on välja töötatud lähtudes koroonaviiruse algsest Wuhani tüvest ning uuemad omikroni tüve alamliinist BA.1. Eestis on hetkel valdavalt leviv imikroni tüve alamliin BA.5, millest lähtuvad vaktsiinid on Euroopas veel kooskõlastusringil. Selline on olukord täna.