VIDEOD | Venelaste suurimas Krimmi lennuväebaasis käisid kõvad paugud

1. oktoobri õhtul oli okupeeritud Krimmis Belbeki lennuväebaasis kuulda plahvatusi. Pealtnägijad postitasid selle järel sotsiaalmeediasse fotosid ja videoid baasist tulevast paksust mustast suitsust. Sevastopoli kuberner Mihhail Razvožajev teatas selle peale, et Belbeki lennuväljal tekkis „erakorraline olukord“. „Päästjate sõnul kaldus lennuk maandumisel maandumisrajalt kõrvale ja süttis põlema. Nüüd töötavad tuletõrjebrigaadid kohapeal. Palun jääge rahulikuks,“ kirjutas ta Telegramis.

Praeguseks on ilmunud juhtunust ka video: näha on, et hävituslennuk kaldub maandumisel rajalt kõrvale, kaldub mäest alla ja lahvatas leekidesse. Lennukil olnud laskemoon plahvatas. Piloodil õnnestus katapulteeruda.