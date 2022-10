VIDEO | Elon Musk esitles oma kaualubatud imerobotit: ilmselt jäävad inimestele töökohad veel alles

Reede õhtul toimunud Tesla 2022 AI Day esitlusel demonstreeris Elon Muski ettevõte Tesla humanoidroboti Optimuse toimivat prototüüpi, mis hakkab inimeste asemel igavaid ja monotoonseid töid tegema. Seni suudab Optimus siiski vähe, kirjutab The Verge. Elon Musk aga usub, et antud arendusel on tootmises kasutamiseks suur potentsiaal.

Tesla näitas esitlusvideos, et neil on juba toimiv humanoidroboti prototüüp. Kuigi see ei liigu eriti enesekindlalt, suudab ta juba kaste tassida, detaile sorteerida ja isegi lilli kasta.

Kõige huvitavam on see, et roboti käed on kujundatud inimeste sarnaselt. Tänu sellele, et igal sõrmel on „kaks vabadusastet“, saavad need kohanduda peaaegu iga objektiga.

Robot ise on varustatud Tesla SoC protsessori, Wi-Fi ja LTE moodulitega ning 2,3 kW/h akuga, millest piisab terveks tööpäevaks. Energiatarve istuvas asendis on robotil umbes 100 vatti ja kõndides umbes 500 vatti – sama palju kui võimsal mänguarvutil.

Praegu on teada, et seeriamudel suudab liikuda kiirusega 8 km/h ja tõsta kuni 20 kg raskusi. Millal seeriatootmine pihta hakkab Musk ei öelnud, kuid märkis, et tulevikus võib robootika suund saada Tesla jaoks autotööstusest olulisemaks.

Muski hinnangul jääb roboti maksumus alla 20 000 euro, mis on mitu korda väiksem kui tänapäeval tootmises kasutavatel analoogidel.

Üldotstarbelise humanoidroboti kontseptsiooni esitleti esmakordselt rohkem kui aasta tagasi. Tesla idee kohaselt on Optimus mõeldud inimest asendama enamikku rutiinsest inimtööst. See vahetaks välja näiteks nii lao-kui ka liinitöölised Samas rõhutab Musk, et robot ei ole tehtud, et inimestelt tööd ära võtta.

2022. aasta alguses ütles Musk, et Tesla seab selle aasta prioriteediks on töötava humanoidroboti prototüübi väljatöötamine. Musk märkis ka, et avalikkus pole veel Tesla Optimuse väärtust taibanud, kuid see robot „muudab täielikult maailmamajandust“.

Hiljem ütles miljardär, et kavatseb detsentraliseerida kontrolli Tesla robotite üle, et „vältida masinate ülestõusu“ ja „Terminaatori“ stsenaariumi kordumist.