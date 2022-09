Iisraeli politoloog: Putin võib Lääne poliitikute survestamiseks lõhkuda ka Põhjamere torujuhtmed

Lääne poliitikud on näidanud, et ei taha reageerida Venemaa arengutele ning Putin loodab praegu sellele, et majandusliku olukorra halvenemine Läänes ja tuumašantaaž viivad selleni, et tal õnnestub Lääne poliitikute kaasabiga Ukrainas olukord enda kasuks pöörata, räägib Šmulevitš. Tema sõnul ei saa välistada seda, et lisaks Nord Streamile rikuvad venelased sabotaažiga ka Lääne-Euroopa ja Norra-vahelise torujuhtmete süsteemi.