Elektriautod paljunevad nagu hea elu peal hiired ning samamoodi kogub endiselt tuure hübriidibuum. Pilt on KIRJU ning elektrifitseeritud autondusega seotud mõisted ei ole veel paika loksunud, segaduses on ka paljud tarbijad. Mis imeloom on hübriid ja mis tõugu hübriide meie autoskeenelt leiab?