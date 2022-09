FOTOD | James Webbi ja Hubble'i teleskoobid jäädvustasid NASA DARTi ja Dimorphose kokkupõrke

27. septembril viis NASA läbi DARTeksperimendi, mille käigus saadeti juhitav sond asteroidile Dimorphos. Sondi ülesanne oli vastu asteroidi põrutada ja see liikumisteelt kõrvale lüüa. See katse viidi läbi selleks, et mõista, kas inimkond suudab tõrjuda Maa suunas asteroidi.