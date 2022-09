Lõmani ümbruses asuvad Vene väed on ukrainlaste poolt ilmselt „kotti“ võetud

Eile õhtul teatas Ukraina armee, et on ümberpiiranud Lõmani linna ümbruses paiknenud Vene armee grupeeringu. Täna kinnitasid seda rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ingl k Institute for the Study of War ehk ISW) ja mitmed Kremli-meelsed Telegrami kanalid. „Ukraina väed on tõenäoliselt peaaegu lõpule viinud Vene vägede piiramise Lõmanis ja läbi lõiganud teed, mis võimaldasid toetada Vene vägesid Drobõševo-Lõmani piirkonnas,“ teatab ISW.