INTERVJUU | Vaba Burjaatia fondi juht: inimesed pagevad mobilisatsiooni eest külade kaupa Mongooliasse

Sõjaväekutseid hakati Burjaatia elanikele väljastama 21. septembri õhtul, sama päeva hommikul oli Vladimir Putin teatanud „osalise mobilisatsiooni“ algusest. Garmažapova sõnul väljendasid paljud burjaadid pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist oma suhtumist Vladimir Putini poliitikasse n-ö jalgadega ja põgenesid massiliselt Mongooliasse.

Burjaadid said 2014.–2015. aasta Donbassi sõja ajal külge „sildi“, et nad on väga Putini- ja venemeelsed. Kuidas teie arvates venemeelsusega Burjaatias lood on?