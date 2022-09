LÄKS LAPPESSE: miks ei tule autode keskmise kiiruse mõõtmist Eestis veel niipea?

Suur osa Euroopa riikidest on aru saanud, et märksa mõistlikum ja tulemuslikum on mõõta sõiduvahendite lubatud sõidukiirusest kinnipidamist mitte hetkeliselt konkreetses punktides, vaid keskmiselt pikematel teelõikudel. Teema jõudis sel kuul otsustamiseks ka valitsuse liikluskomisjoni lauale, kes … ei otsustanud midagi.