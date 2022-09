Proovisõit | Alfa Romeo Tonale – Sinu esimene Alfa Romeo?

Ma lubasin, et ühel päeval ostan selle endale… ja viis aastat hiljem sõitsin omaenda Giuliaga United Motorsist välja, käed kergelt värisemas ja ise aru saamata, mis just juhtunud oli.

Olen linnamaasturite suhtes jahe, kuid turg armastab neid – ja seega ka tootjad, sest see on võimalus uute mudelite arendamiseks raha teenida. Ja Alfa kuulutaski välja mitu linnamaasturit, millest esimene on Tonale – uue disainiga kompaktne linnamaastur, mis on loodud itaallaste uueks müügimenukiks.