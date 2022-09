Hiina ettevõte XPeng esitles maailma kõige kiiremini laadivat elektriautot

Tootja märgib, et G9 mudel on varustatud täiesti uue mootoriga, see kasutab Hiinas toodetud ränikarbiidist elemente. Väidetavalt laeb laadimisjaam Xpeng G9 15 minutiga 10%lt 80%le.

XPengi asutasid 2014. aastal Hiina suure autotootja GAC Groupi endised juhid. Seni on see müünud rohkem kui 220 000 elektriautot. Ettevõte on sattunud mitu korda tööstusspionaaži keskmesse, nuhkides Tesla ja Apple'i järele. Varem on see hiinlaste idufirma tekitanud furoori lubadusega tuua turule lendav auto. XPeng lubab, et see jõuab turule 2024. aastal.