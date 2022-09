VIDEOD | Kas tõesti „teine armee maailmas“? Venelaste kuulivestides on sodi ja kiivrid nagu munakoor

Sotsiaalmeedias levib video kuidas Ukraina sõdurid panevad proovile Vene tankimeeskondade jaoks mõeldud komplekti 6B15 „Kauboi“ kiivrid, nende peal trampides ja neid noaga lüües. Ehkki antud kiivrid peaksid peatama 9-mm kuuli ning 630 m/s lendava mürsukillu, ei pea need vastu ei noalöögile ega jalahoobile.

Kuu aja eest said Ukraina õhudessantlased saagiks venelaste soomuki MT-LB, millest leidsid vastase soomusvestid. Kui Ukraina sõdurid kuulivestid lahti lõikasid, selgus, et nende sees on üldse vanad Nõukogude-aegse tuletõrjekapi küljest võetud rauatükid, mis kuuli eest kandjat kaitsta ei suuda. Vestides olnud plaadid ei pidanud kinni isegi tavalist 5,45-mm kuuli isegi üksteise peale asetatuna.