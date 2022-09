Google lõi uue tööriista, mis võimaldab enda kohta internetist teavet eemaldada

Google lõi tööriista, mille eesmärk on hõlbustada kasutajaandmete eemaldamist otsingutulemustest. Seda esitleti esmakordselt maikuus toimunud I/O 2022 konverentsil. 9to5Google oli esimene, kes seda märkas. Nad avastasid, et Androidi Google'i rakendusel on tekkinud uus vahekaart „Results about you“ (i.k. tulemused teie kohta).