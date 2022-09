FOTOD | Peagi ilmavalgus nägev uudistoode: Norra startup muutis uksesildid elavaks

Täna Oslo Innovation Weekil toodet eel-esitlenud Thomas Ramberg rääkis, et idee nutika uksesildi loomiseks sündis tundest, et kõik inimesed on erinevad ja kõik päevad on erinevad ning tavalised sildid lihtsalt ei suuda seda kõike rahuldada.

Nii sündiski koostöös e-paberi tootjaga E Ink 5,2-tollise ja 284 dpi resolutsiooniga lameda ekraaniga nutisilt, millel on muudetav nii kuvatav sisu kui selle raam. Lisada saab nii tekste kui pilte, muidugi ka logosid. Toetatud on ka üha enam fonte.

Lisada saab ka ajutisi sõnumeid. Olgu või teade kallimale „Will you marry me, Sarah“ või üldine teade „Läksin poodi, tagasi 30 min pärast“.

Kusjuures, oluline on rõhutada, et tavaolekus ei vaja see üldse energiat – e-paberil on maagiline võime hoida staatilist pilti aastaid. Seda kulub vaid siis, kui soovitakse sisu muuta – ning selleks on seadmes kõige tavalisem CR-2430-nööppatarei. Raamide valikus juba täna 18 eri tooni.

Ramberg rääkis Fortele, et toode on peaaegu 100-protsendiliselt Norra toode: see on Oslos arendatud ja loodud ning siin pannakse kokku ka mikroskeeme. Vaid e-paberid ja kiibid tulevad Taiwanist.

Tootja annab seadmete ka eluaegse vastupidavuse.

Praegu on juba käivitatud nutikate uksesiltide eeltellimine. Mõned sildid on juba ka Minihus nimelisel majadel kasutusel. Reatarbijateni hakkavad seadmed jõudma aasta viimases kvartalis.