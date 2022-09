„90 Day a Finn“ - kuidas läks soomlaste hullumeelne plaan välismaalasi kolm kuud enda juures hoida?

„Kogu lugu sai alguse tegelikult pandeemia ajal, kui pidime sarnaselt kõigi teistega välja mõtlema, mis me nüüd edasi teeme. Jõudime järeldusele, et mis oleks, kutsuks inimesi lihtsalt siia ja jätakski nad siia, kuna teistesse riikidesse siirdumine oli ikkagi lubatud, kuigi sisse-välja reisimine oli keelatud,“ rääkis linna marketingiettevõtmise Helsinki Partners strateegiadirektor Johanna Huurre täna Oslo Innovation Weekil esinedes.

„Helsingisse 90 päevaks kutsutavate sihtrühmaks valisime investorid, ettevõtjad ja muidu talendid. Helsingisse kutsuti nad koos peredega ja igaühele lubati spetsiaalselt talle kohandatud programmi,“ kirjeldas Huurre.

„Me ei lubanud neile tegelikult väga palju. Me lubasime, et kõik läheb sujuvalt. Me lubasime lastele koole ja lasteaedu ja abi elamise leidmisel. Me ise ei maksnud seejuures midagi – iga tuli tasus oma arved ise. Küll aga sai igaüks oma ettevõtluse juhendaja, kes aitas neil ühendust saada õigete inimestega,“ jätkas ta.

Ent millised olid ja on programmi tulemused tänaseks?

„Nüüd meil on Helsingis juba teine grupp inimesi ja need on veel aktiivsemad kui olid esimesed,“ ütles Huurre.

Esiteks pälvis Helsingi üleilmselt tohutut tähelepanu: sel teemal loeti 500 miljonit korda artikleid, lisaks 2,5 miljonit reklaamivaatamist ja 200 000 videovaatamist.

Kokku laekus programmiga liitmiseks 5000 avaldust, neist 16% olid ettevõtjad ja 12% tööotsijad ning soovi avaldas ka 60 investorit.

Kokku valiti esimeses ringis osalema 13 inimest. Asutati kaks uut ettevõtet: 100 Thousand Million ja The Adjacent Possible. Tehti üks kasvukapitali investeering.

Kas kõik valitud pidasid 90 päeva Helsingis vastu? Seda mitte. Küll aga veidi enam kui pooled neist.

„Veelgi olulisem meile on see, et programmis osalenuist said meie hea sõnumi saadikud kogu maailmas, kes käivad siiamaani meid puhkuse ajal külastamas,“ rääkis ettevõtmise juht.

Programmi ühismeedia konto on seejuures täis kirjeid vilkast tegevusest programmi teise grupi kohtumistest kohalike ettevõtjatega.