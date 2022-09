VIDEOD | Nagu muruniiduk: kuula, mis häält teevad Iraanist hangitud venelaste droonid

Ukraina armee teatas pühapäeval, et on ööpäevaga hävitanud kaheksa Iraanis toodetud kamikaze-drooni. Sellise avalduse tegi Ukraina õhujõudude kõneisik Juri Ignat Ukraina televisioonis. „Viimase ööpäeva jooksul hävitati kaheksa sellist drooni. Neid on võimalik hävitada erinevate vahenditega: väikerelvadest kuni õhutõrjerakettideni. Selle drooni tugevate ja nõrkade külgede uurimiseks on vaja veel veidi aega,“ sõnas ta.