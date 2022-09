Aidaa tüütu inimtöö? Elon Musk lubas sel nädalal esitleda Tesla Optimuse robotit

Elon Muski ettevõte Tesla alustas kutsete väljasaatmist iga-aastasele Tesla AI Day üritusele, millest järeldub, et 30. septembril toimuva ürituse raames esitletakse ettevõtte esimest humanoidrobotit Tesla Bot, mis on nüüdseks rohkem tuntud kui Tesla Optimus.

Digipostkaardiga on kaasas ka illustratsioon, millel on kujutatud roboti „käed“, kelle sõrmed moodustavad südamekujulise sümboli.

Vahetult enne kutsete väljasaatmist ilmusid Tesla kodulehele ka vabad töökohad, mille kirjeldusest järeldub, et ettevõte kavatseb oma ettevõtmistes hakata rakendama tuhandeid humanoidroboteid. Tesla idee on neid kasutada ohtlike, korduvate ja monotoonsete ülesannete täitmiseks. Näiteks hakkaksid sellised robotid tulevikus tööle ladudes ja tehastes. Samas on Musk rõhutanud, et robot ei ole suunatud inimestelt töökohtade äravõtmiseks.