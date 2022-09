Elon Muski SpaceX saatis orbiidile enam kui 50 Starlinki

Miljardär Elon Muskile kuuluv SpaceX saatis laupäeval, 24. septembril orbiidile veel 52 Starlinki Interneti-satelliiti. Tegemist oli juba 62. satelliitide orbiidile saatmisega alates 2019. aasta maist. SpaceXi veebisaidil tehti sellest sündmusest otseülekanne , mis on järelvaadatav.

Praegu töötab enam kui 3300 Starlinki madalal Maa orbiidil, samal ajal kui SpaceXil on Starlinki projekti raames luba viia orbiidile 12 000 satelliiti. Möödunud nädalal teatas ettevõte, et Starlinki satelliitinternet on saadaval kõigil mandritel, sealhulgas Antarktikas.