Kui palju Venemaa kodanikke pääses sel nädalal ikkagi Eestisse? Palju

Politsei- ja piirivalveamet on andnud igapäevaselt teada, kui palju on Venemaa piiripunktidest välismaa kodanikke tagasi saadetud. Need numbrid on tõesti sel nädalal mõnevõrra kasvanud. Meie keerasime küsimuse aga tagurpidi ja uurisime, kui palju on Venemaa kodanikke pärast mobilisatsiooni Eestisse pääsenud.