Ekspert vastab: kas Venemaa korraldatud referendumid Ukraina okupeeritud aladel viivad tuumasõjani?

Venelased plaanivad 23.-27. septembril korraldada vallutatud Hersoni, Zaporižžja, Donetski ja Luhanski oblastite osades pseudoreferendumid, et ühendada need Venemaaga. Vladimir Putin asus toetama pseudoreferendumite korraldamist Ukraina okupeeritud piirkondades pärast Vene armee lüüasaamist Harkivi oblastis. Rahvusvaheline üldsus on okupantide plaanid hukka mõistnud. Leidub eksperte, kes hoiatavad, et peale seda kui okupeeritud alad on formaalselt Venemaaga ühendatud, võib Putin kasutada Ukraina sõjas taktikalist tuumarelva.

Venemaa korraldatavale referendumitele okupeeritud Ukraina aladel reageeriti erinevalt: ühed leiavad, et see ei muuda midagi, teised arvavad, et see viib meid tuumasõja lävele. Kellel on õigus?