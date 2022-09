INTERVJUU | Vene polkovnik: pole selge, mida on mobiliseeritutega Ukrainas üldse pihta hakata

Venemaa president Vladimir Putin teatas 21. septembri hommikul osalise mobilisatsiooni väljakuulutamisest Venemaa föderatsioonis. Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis, et riik plaanib mobiliseerida umbes 300 000 meest. Samas ilmusid Vene meedias teated, et võimud tahavad mobiliseerida miljon meest. Ilmusid ka teated, et kutsed anti ka neile, kes pole sõjaväes käinud ja kes ei kuulu reservistide hulka. Bekiši sõnul on praegu toimuv täiesti absurdne.