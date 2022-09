Analüüs: kas autoremonditöökodade poolt petmine on tõesti tagasi?

Delfi toimetusele on laekunud mitmeid vihjeid, et autoremonditöökojad on klientidele lihtlabaselt tünga teha proovinud. Kas tõesti toimub stagnatsioon ning vahepeal üha ausamaks muutunud teenuste osutamise kultuur on tagasi hõlptulu teele läinud ja autoteenindused petavad kliente? Vaatasime põhjalikumalt teemasse sisse ning selgus, et kuigi kaasuseid on mitmeid, ei ole asi nii must-valge.