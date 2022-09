REPLIIK | Insener: gaasitarbijate hädadele on lahendus – Eesti hakaku taas põlevkivigaasi tootma

Piinlik on näha, kuidas Alexela AS ja Elering kemplevad ega jõua kuidagi üksmeelele Paldiskisse rajatava kalli LNG terminali rajamisel. Meile, tarbijaile, selgitatakse, et LNG on küll kallim Venemaalt ostetud maagaasist, kuid vaatamata kallile hinnale aitab see maagaasi kasutavaid tarbijaid, kel pole veel kukkur tühi, külma talve kuidagi üle elada. Siinjuures on arusaamatu, miks meie valitsus ja majandusminister ei näe peale LNG ka odavamat alternatiivi ning ei võta uuesti kasutusele unustatud põlevkivigaasi tootmine – sellega saaks LNG hinda alla tuua.