Sündmus tõi kokku õlle pakkujad ja -huvilised kogu Eesti lähiümbrusest. Tõtt-öelda oli Soome keelt kuulda nii palju, et tekkis kahtlus, kus riigis parasjagu asutakse. Lisaks õnnele, mille tekitab hea õlle joomine, pakkus suurt naudingut ka asjaolu saada kokku, näha vanu sõpru, mekkida tuttavate pruulmeistrite uusi katsetusi, vestelda ja olla samamoodi mõtlevate inimestega koos. Ning ajada piinlikkust tundmata ja ohjeldamatult nohiklikku õllejuttu.

Kui järjekordset „õlleampsu“ kummutades sattusin kokku Põhjala ühe asutaja Enn Pareliga, ütles viimane, et pole veel eriti miskit maitsta saanud, kuna vanade sõpradega, kellest koroona aastaid eemale hoidis, on nii palju rääkida ja arutada. Tunda oli kevadel aasale lastud noore mullika meeleseisundit: puhas õnn lihtsatest asjadest, nagu õlu ja sõbrad. Aga üritus pole vaid lora, on ka maitsed, uued trendid õllemaailmas ja palju küsimusi, nagu miks nii, mis humal, kui kange, kellele jne.

Trendivad sour ja stout

Kultuurikatlasse oli kogunenud 50 valitud pruulikoda kogu maailmast, enamik lähiriikidest – Eestist, Lätist, Skandinaaviast –, kuid oli virdemeistreid ka Madalmaadest, Poolast, Hispaaniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, USAst, Kanadast ja mujalt. Rääkides Kanadast, siis Collective Artsi nime all tegutsev pruulikoda oli haaranud kaasa metsiku humalaga valmistatud siidri, mis oli imeliseks alustuseks õlletiirule, mis üllatas, kuid samal ajal tegi ka nõutuks. Kogu elu, kaasa arvatud toidu- ja joogimaailm, kulgeb tsüklites, trendides, kus mingi maitse hakkab prevaleerima, miskid stiilid teistest üle olema. Me nägime maailma käsitööõllenduses IPA invasiooni, millega nihkes tuli väljakule stout. Kehtis peaaegu et reegel, mille järgi võitis see, kes keetis kurjema IPA või kangema stout’i. Kiiresti saadi aru, et ilu peitub kesktoonides, balansis, ja see oli hea.