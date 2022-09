Olulised uuendused: Kaubamaja ja Balti jaama ristmikul tuuakse jalakäijad tunnelist taas maa peale

„Rajatav Vanasadama trammiliin muudab märkimisväärselt mitme kilomeetri ulatuses tänavaruumi. Üks oluline muutus ootab muuhulgas Gonsiori ja Laikmaa tänavate ehk Kaubamaja ristmikku, kus soovime muuta ristmiku ülesehitust ning tuua jalakäijad maa-alusest tunnelist tagasi maa peale. Lähtume sellest, et kaasaegses linnas peavad inimesed liikuma eelkõige maa peal. Nii toome ka Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimisega Balti Jaama lähistel jalakäijaid Nunne tunnelist välja,“ rääkis abilinnapea Vladimir Svet.

„Plaani kohaselt jääks Kaubamaja ristmikul maa-alune tunnel alles, kuna see on otseselt seotud inimeste liikumisega Viru bussiterminali. Selleks, et hõlbustada liikumispuudega inimeste liikumist terminali, säilib ka osa ristmikul asuvaid lifte. Kindlasti analüüsime edaspidi ka teiste tunnelite puhul erinevaid võimalusi inimeste maa peale toomiseks,“ lisas Svet.